Prcic e l’ultima vittoria del Grifo "Che emozione il gol alle Fere"

Ha firmato l’ultima vittoria del Perugia. Era la stagione 2015-2016, la trentesima giornata del campionato di B, Sanjin Prcic, subentrato, al 39’ della ripresa regala la rete del successo ai biancorossi di Bisoli.

Il centrocampista si racconta al "Match Day" del Perugia calcio. Prcic, sei mesi in biancorosso ma un nome che non si dimentica.

Sanjin ti ricordi di Perugia oppure ti sei dimenticato?

"Dimenticato? Ma scherzi? È stata un’esperienza breve ma intensa, solo sei mesi perché ero in prestito. Ma Perugia rimane nel mio cuore ed è stata molto formativa per la mia carriera. Non sono partito titolare in quella sfida ma quando sono entrato ho cercato di dare il mio contributo. C’è stato un contrasto di testa in area e la palla è arrivata verso di me al limite dell’area, in quel momento ho solo pensato a tenerla bassa".

Hai appena segnato, che succede?

"Quando ho fatto gol mi sono portato le mani alle orecchie, per sentire tutto il boato dei tifosi, il gol era proprio per loro. Vedo Ardemagni che corre sotto la Curva, una felicità enorme. In conferenza stampa poi tutti mi dicevano “sei un eroe”".

I compagni del Grifo.

"Avevo legato molto con Milos dato che lui era croato e io all’inizio non parlavo italiano. Però ricordo Gianluca Mancini che nel frattempo sta facendo una grande carriera e gli faccio i complimenti, poi Del Prete, Rosati, Zapata, Aguirre".

Il rapporto con i tifosi.

"Ogni volta che uscivo dal tunnel mi giravo sempre verso la Curva, il tifo è sempre stato caloroso e passionale".

Della città cosa ricordi?

"Il centro storico, la parte alta di Perugia. Poi una volta mi portarono a mangiare una pizza al metro ma il posto sinceramente non ricordo. In conclusione saluto tutti i tifosi biancorossi e con l’occasione saluto anche il presidente Santopadre".