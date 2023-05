"Possiamo dire di essere salvi Sono felice? Assolutamente no"

TERNI - Prosegue il silenzio stampa di staff tecnico-dirigenziale e squadra. Parla solo Stefano Bandecchi e lo fa su Instagram. Il suo è un commento alla salvezza virtuale, arrivata nonostante l’ennesima sconfitta. Il presidente rossoverde appare ironico e pungente: "Potremmo prendere sempre 4 gol contro il Frosinone e il Cosenza farne altri quattro (riferimento alla differenza-reti nettamente favorevole alla Ternana, ndr) e quindi avere qualche problema. Ma in linea generale, se mi accorgo che sarà così non scenderemo in campo, perderemo a tavolino e metteremo il Cosenza in condizione di fare otto gol". Esprime senza mezzi termini le proprie sensazioni su questo finale di campionato da dimenticare: "Possiamo dire di essere salvi, come dico da molto tempo. Poi se mi chiedete se sono molto felice vi dico assolutamente no. Meno male che il campionato sta finendo. Dalle cose brutte può nascere qualcosa d’importante". Poi: "Tre quarti della città hanno gufato perchè non succedesse quello che doveva succedere, cioè la vittoria. Abbiamo perso. Pensate che sfiga quei tre quarti. Ci siamo salvati, mi dispiace. Meglio avere un generale bravo che un generale fortunato".

Augusto Austeri