Pontevecchio, gara per non retrocedere

Terzultima giornata di Eccellenza che si apre oggi con due anticipi in programma alle 15,15. A Spello la C4, ormai fuori dal discorso playoff, ospita il Foligno in un derby sempre molto sentito. Gara da non sbagliare assolutamente per i falchetti chiamati a difendere il quartultimo posto dall’assalto delle inseguitrici. Una gara particolare considerando anche la volontà della dirigenza della C4 di acquistare le quote del Foligno per dar vita ad una società unica. Trattative in corso ma oggi sarà il campo a parlare. Arbitra Scarati di Termoli, assistito da Cannoni di Città di Castello e Isidori di Perugia. Nell’altro anticipo il Lama, a sua volta praticamente fuori dal discorso playoff, visto il distacco fra la seconda e la terza classificata, ospita la Pontevecchio. Per la formazione di Caldarelli passa l’ultimo treno per evitare la retrocessione diretta. I rossoverdi sono infatti ultimi a 5 lunghezze dal Ventinella terzultimo che, in questo week end, riposerà. Accorciare il distacco, a due giornate dalla fine, sarebbe fondamentale in casa ponteggiana per riaccendere le speranze di raggiungere la zona playout. Al Polchi Laurenzi arbitra Vendramin di Terni, assistito da Foglietta di Foligno e Servili di Terni.