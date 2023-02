Nuovo corso in casa Pontevecchio. Alla vigilia dello scontro salvezza di domenica contro il Foligno, il presidente Nicola Albisi ha definito due acquisti… extra campo. Entrano a far parte della compagine societaria l’imprenditore Alessio Lillocci e Federico Fondacci, figlio dello storico presidente Mariano Fondacci. Se per Federico è un ritorno, per Lillocci è una nuova avventura. "Dettata – sottolinea Lillocci – dalla presenza di mio figlio nel settore giovanile. A Ponte San Giovanni c’è voglia di costruire qualcosa di importante, con una dirigenza giovane, partendo dal vivaio. Un settore giovanile 4.0 che segua il ragazzo nella sua crescita a 360 gradi. Non parliamo solo di calcio giocato. Il campo sportivo deve diventare un centro sportivo, una seconda casa". "Per farlo però – prosegue Federico Fondacci – servono prima di tutto strutture. Siamo già al lavoro per realizzare un nuovo sintetico, dotato di illuminazione".