Poker della Primavera con Seghetti e Mabille

PERUGIA - Vince il Perugia di Formisano al "Paolo Rossi" contro lo Spezia in una gara piena di emozioni, con ben sei reti, un’espulsione e due rigori sbagliati. Per i biancorossi decisive le doppiette di Seghetti (sempre più vicecapocannoniere del girone con 16 marcature in campionato) e di Mabille.

La sblocca Seghetti dopo circa venti minuti. Alla mezzora arriva il pari di Pedicillo su rigore, il primo dei tre fischiati nei 90’ e l’unico realizzato. Palla al centro ed è ancora Seghetti a riportare avanti il Grifo. Da qui sale in cattedra Kevin Mabille che prima realizza il 3-1 con un sinistro meraviglioso sotto l’incrocio dei pali e dopo pochi minuti addirittura direttamente da calcio d’angolo per il cosiddetto "gol olimpico". Nella ripresa illusorio gol dopo neanche un giro di lancette dello Spezia con Lari. Termina 4-2 per il Perugia che conquista così i tre punti in palio frenando la corsa ai play-off dei bianconeri liguri.