"Pisa forte ma il Grifo è in grande condizione"

di Francesca Mencacci

Attacco dimezzato, esterni contati, difesa con i cerotti. Il derby ha lasciato qualche strascico: la situazione non era idilliaca sabato scorso, stasera invece sarà grande emergenza. Perché il Perugia a Pisa si presenta con sette forfait (Angella, Rosi, Lisi, Cancellieri, Ekong, Di Serio, Olivieri), sei infortunati e Lisi squalificato. Ma Fabrizio Castori non si sofferma sulle difficoltà che invece vede come opportunità, anche per i giovani convocati e soprattutto non si lascia trasportare dall’euforia post derby.

"Abbiamo recuperato Struna, Dell’Orco e Curado. Qualcuno esce, qualcuno entra, quando le partite si sommano, i problemi aumentano, lo sappiamo, è ciclico. Ma questo ci dà l’opportunità di buttare nella mischia tanti giovani della Primavera che si allenano con noi da tempo, è un’occasione importante anche per loro".

Il Perugia è uscito dai bassifondi, ma il campionato è ancora troppo lungo per tirare un sospiro di sollievo. La quota play out è altissima, quella play off è bassa rispetto alla media. "Non è livellato verso il basso, è equilibrato. A parte il Frosinone, le altre sono tutte lì. Per me – spiega Castori – è un campionato molto difficile. Non ci lasciamo prendere dall’euforia per la vittoria nel derby. Il nostro campionato è in corso. Le partite una volta giocate passano nel dimenticatoio, a prescindere dal risultato. Adesso siamo concentrati sul Pisa, una delle squadre più forti di questo campionato. Sarà una partita tosta".

Il Pisa nel ritorno, però, ha faticato in casa.

"Sarà per questo ancora più motivato – continua Castori – Ma io penso di più alla mia squadra, sono attento a quello che dobbiamo fare noi. Conta fare la prestazione che sappiamo di poter fare, con grande rispetto per gli avversari".

Il Perugia, invece, è in una fase positiva.

"I bilanci non li faccio, il cammino non si è chiuso. Abbiamo preso una strada che ci ha portato ad essere in ripresa ma non possiamo abbandonarci ai bilanci. Dobbiamo perseverare, insistere su questa strada. La squadra è in grande condizione, se stiamo bene, a prescindere dagli assenti, affrontiamo le partite nella maniera giusta".

Ora ci saranno tre gare in otto giorni.

"Noi viviamo alla giornata, siamo concentrati sul prossimo match".