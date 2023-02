Pisa-2023, più ombre nelle sfide casalinghe

Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite in casa per il Pisa di D’Angelo. Cadute contro il Cittadella e il Sudtirol, mentre nell’ultimo turno di campionato è arrivato il pareggio con il Venezia. Per il Pisa sarà quindi la seconda gara consecutiva interna. Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento del Pisa alla sfida di domani sera, quando all’"Arena Garibaldi" arriverà un Perugia tonificato dal rotondo 3-0 rifilato alla Ternana. D’Angelo può contare su tutti gli effettivi del gruppo, anche se Federico Barba ed Ernesto Torregrossa continuano a lavorare con qualche accortezza in più per non mettere a repentaglio il percorso di completo recupero dai rispettivi infortuni muscolari. Oggi pomeriggio è in programma l’ultimo allenamento sui campi di San Piero a Grado, domani mattina, invece, la breve rifinitura allo stadio.