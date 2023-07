Pioggia di medaglie per la Beata Margherita Un trionfo ai Campionati italiani a Ferrara

Secondo posto assoluto di Mattia Melelli ai Campionati Italiani di atletica promozionale Fisdir a Ferrara. Il risultato, dietro il formidabile atleta sardo Manolo Manca vincitore della gara con 52 metri. Mattia della “Beata Margherita“ ha piazzato i suoi lanci sopra i 30 metri in una gara combattuta e dall’elevato livello tecnico. Con il terzo lancio ha raggiunto i 39,29 metri, misura al di sopra del suo record personale di 38 metri realizzato ai Campionati regionali pre-covid a Gubbio. Non sono stati da meno gli altri componenti della rappresentativa nelle varie gare disputate. Bella vittoria nei 50 metri di Salvatore Ascione e degli 80 metri di Mirco Pietosi nelle rispettive serie. Pioggia di medaglie e piazzamenti nelle varie specialità, coronate dalla bellissima staffetta 3X15010050(svedese) con Mirko Pietosi alla partenza, al bel recupero in curva per Alessio Vauthier e la conclusione velocissima di Mattia Melelli. Le gare hanno visto la partecipazione di 240 atleti con disabilità intellettivo-relazionale, facendo ben sperare per il futuro di questo sport. "La partecipazione è stata possibile per l’aiuto di sponsor dei club e associazioni cittadine, che vogliamo pubblicamente ringraziare", hanno concluso la presidente della Asd Beata Margherita, Gabriella Piaggesi e la responsabile area tecnica, Daniela Bambini. Da Riccardo Carletti e Benedetta Calagreti le congratulazioni agli atleti.