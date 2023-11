Pineto, tappa a Iannoni. In testa comanda Bartolomei

PERUGIA - In testa comanda Bartolomei Il migliore in campo per i tifosi del Perugia è stato Edoardo Iannoni. Il centrocampista ha vinto la tappa del "Miglior Grifone Stile Gioiello", trofeo ideato dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club, in occasione della trasferta sul campo del Pineto che si è conclusa con l’amaro pareggio raggiunto dagli abruzzesi nel recupero. Iannoni ha superato il marcatore di giornata, Alessandro Seghetti. Il centrocampista della Salernitana ha ottenuto il 49,62 per cento delle preferenze. Alle sue spalle si è piazzato Seghetti, con il 39,69 per cento delle preferenze, sul podio anche Bartolomei con una manciata di voti. A proposito del regista, è sempre lui a comandare la classifica generale dopo quattordici giornate di campionato: Bartolomei ha conquistato fino ad ora 81 punti, seguono Seghetti con 65, Kouan con 48, Angella con 30, Adamonis e Vazquez con 28.