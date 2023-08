Pietralunghese Ravanelli ospite alla presentazione

PIETRALUNGA – Presentazione in piazza per la Pietralunghese con un paese intero a tavola, pronto a sostenere non solo la squadra di calcio ma tutte le attività che ruotano intorno alla polisportiva, dalla danza al judo, passando per bici, podismo, ginnastica e tennis. Una serata speciale nel segno dei colori rossoblù e di una tombola da record, con oltre 2000 cartelle vendute e un montepremi da oltre 2mila euro, che ha dato il via alle danze proseguite fino a tarda notte. Ospite d’onore della serata Fabrizio Ravanelli: "Questo è un posto speciale – ha dichiarato Penna Bianca – ogni volta che passo qui in bici mi offrono un caffè, da bere.

Si respira un entusiasmo incredibile. Auguro le migliori fortune a Giuliano e a tutta la società. Cosa serve per vincere? Umiltà e voglia di fare. Nella bocca del campione c’è umiltà, in quella del mediocre c’è presunzione". A caricare gli ultras rossoblù il patron Giuliano Martinelli che ha dichiarato, senza mezzi termini, di voler puntare dritto all’Eccellenza. "Dobbiamo provarci anche per rendere merito a tutti coloro che ci sostengono ogni domenica". Zero pressioni insomma per il tecnico Tommaso Guazzolini che ha però dalla sua un tifoso speciale come il sindaco Mirko Ceci che ha annunciato nuovi lavori per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di calcio a otto a Pietralunga e una piscina, attesa da tanti anni.

Nicola Agostini