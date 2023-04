Pierantonio, match point per sognare

Grigliata al campo, due pullman pronti a trasportare a San Martino in Campo la carovana biancazzurra. Pierantonio si prepara ad una domenica speciale. Quella che, salvo sorprese, sancirà la promozione in Eccellenza della formazione del presidente Fumanti con tre turni di anticipo. Sono 11 infatti i punti che separano la capolista del girone A dalla Pievese seconda in classifica ma con una gara in più rispetto al Pierantonio. Basterà dunque un pari, nella sfida di oggi contro la Nuova Alba, con fischio di inizio alle 15, per dare il via alla festa. Una Nuova Alba però che ha un disperato bisogno di punti per evitare la lotteria dei playout. Zona playout che, in questo momento, vede invischiato il Piccione, impegnato contro il Tavernelle terzo in classifica a quota 56, 12 punti in meno rispetto alla capolista. Una promozione assolutamente meritata per il Pierantonio che ha dominato il girone A perdendo solo 2 partite, conquistando 21 vittorie e 5 pareggi. La dirigenza e i giocatori vogliono regalare una gioia a tutto il paese, chiamato ancora a fare i conti con il sisma del 9 marzo. La società ha attivato una raccolta fondi, attraverso la piattaforma Gofundme, con oltre 44mila euro già raccolti. N.A.