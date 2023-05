Pierantonio e la scommessa post campionato...

PIERANTONIO - La promessa era stata fatta la scorsa estate e l’amico Giuliano Martinelli, gliel’aveva ricordata il 29 marzo, alla vigilia del cosiddetto derby del tartufo con la sua Pietralunghese. E il presidente del Pierantonio Giuseppe Fumanti è stato di parola. Vittoria del girone A di Promozione con tre turni di anticipo e numeri da record per una stagione per certi versi irripetibile. E così, dopo un lungo casting, il taglio non è toccato al buon Giuliano, che, per l’occasione ha fatto solo da supervisore, ma al tecnico Giacomo Bruni, meglio noto come il barbiere di Sant’Orfeto. Tutti ospiti a casa Fumanti per festeggiare i 63 anni del presidente e, con l’occasione, addio a quel codino che resisteva dall’inizio della pandemia. Festa grande con squadra, staff e tifosi ed è già tempo di nuove promesse… "Se vinciamo anche l’Eccellenza – ha dichiarato il presidente – mi faccio rasare completamente". E via cori a più non posso da parte dei suoi ragazzi che domani torneranno in campo in casa di un Calzolaro in piena lotta per la salvezza, con l’obiettivo di onorare fino in fondo il campionato. "Vogliamo fare più punti possibile – ha concluso il presidente – perché un campionato così resterà negli annali. E proveremo a fare bene anche nella prossima stagione". Sì la sensazione è che, in casa biancazzurra, sarà un’Eccellenza… esplosiva.

Nicola Agostini