Piccoli Under 11 e 10 grandi protagonisti

PERUGIA - Si è concluso il lungo weekend che ha visto il vivaio del Perugia protagonista nei tornei del Centro Italia. Il Perugia Under 10 (2013) guidato dai mister Anselmo Gambini e Francesco Russo ha partecipato da campione in carica al Trofeo Lodigiani 2023. Il torneo, ben organizzato e ricco sia di squadre professionistiche, tra cui Juventus, Roma e Lazio, sia dilettantistiche è stato vinto dalla Juventus. Sesto posto finale per i nostri grifoncelli, dopo essersi qualificati secondi nel girone eliminatorio, ma soprattutto con la coppa di capocannoniere (ben 16 reti) per Gabriele Fabbi. Prestigioso secondo posto invece per i grifoncelli Under 11 (2012) al memorial "Lorenzo Donati" di Calenzano. Il Perugia ha vinto la prima fase contro Pistoiese, Calenzano e San Lorenzo. Nella fase finale vittoria contro Prato e Fiorentina e sconfitta di misura contro il Bologna nella finalissima a chiusura di una grande giornata di sport e divertimento.