Petardi e fumogeni, al club multa da settemila euro Olivieri e Johnsen squalificati per sabato

Petardi e fumogeni pagati ad un prezzo salato. La protesta messa in scena dai tifosi della Nord (che poi hanno tolto anche gli striscioni dalla Curva) durante la serata incubo con il Cagliari costa settemila euro. Il giudice sportivo Ines Pisano ha inflitto alla società di Pian di Massiano una multa di 7mila euro ‘per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS’. Confermata poi la squalifica per una giornata di Olivieri che, contro i sardi, ha rimediato il quinto giallo stagionale. Ammoniazione che lo costringerà a saltare il match del ‘Penzo’. Uno squalificato anche nelle fila del Venezia: si tratta dell’attaccante norvegese Johnsen. E poi ci sono i diffidati: sono tre i calciatori che rischiano di saltare l’ultima giornata di campionato in caso di cartellino giallo. Nella lista dei giocatori in bilico ci sono il centrocampista Iannoni, l’esterno sinistro Lisi e il difensore Rosi.