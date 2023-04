Perugia, servono approccio e tenuta fisica

di Francesca Mencacci

Lunghe sedute di allenamento per non lasciare nulla al caso. La gara di Ferrara ha un peso notevole e Fabrizio Castori vuole arrivare pronto per sfidare al meglio l’avversario. Il Perugia giocherà domenica, l’altro scontro diretto cruciale della giornata, Brescia-Cosenza, sarà invece in agenda il giorno successivo. Il Grifo punta a fare il massimo per non doversi concentrare su quello che accadrà altrove.

Il Perugia arriva preparato per quanto riguarda pregi e difetti dell’avversario e non può passare inosservato un dato: la formazione di Massimo Oddo ha un approccio alle sfide molto convincente. È infatti al terzo posto per gol realizzati nei primi quindi minuti: sono ben otto le reti messe a segno a inizio match, mentre i biancorossi sono al secondo posto per reti incassate nello stesso arco temporale (anche se il dato si riferisce, c’è da dirlo, soprattutto alla prima fase del torneo del Grifo). Resta il fatto che l’attenzione dovrà essere ai massimi livelli. C’è anche da dire che un altro aspetto cruciale del match sarà la tenuta fisica. Numeri alla mano, infatti, la formazione di Oddo, nella ripresa accusa il colpo, almeno per quanto riguarda i gol subiti che sono molti di più rispetto alla prima frazione. Venti i gol incassati nel primo tempo, ventisette quelli incassati nella ripresa.

Il Perugia dà il meglio in zona gol a inizio secondo tempo, con ben otto gol nei quindi minuti dopo l’intervallo, piazzandosi al terzo posto nella speciale classifica. E a proposito di gol, Fabrizio Castori deve trovare una soluzione, perché la striscia negativa, tre gare senza gol, è quasi un record negativo per i biancorossi nelle ultime stagioni in cadetteria. Per una squadra che, nell’arco della stagione, non è stata sicuramente tra le peggiori per attacco, l’astinenza è lunga e va interrotta al più presto.

Castori per il prossimo incontro dovrebbe avere a disposizione anche Marco Olivieri, un’arma in più per la squadra biancorossa, anche se solo nelle prossime sedute si avrà un’idea più precisa sull’impiego del giocatore che dovrebbe, comunque, partire dalla panchina. Una maglia dall’inizio potrebbe averla Di Serio, mentre il ballottaggio dovrebbe essere per l’altro posto con Di Carmine e Matos (che ha smaltito la botta alla schiena) in ballottaggio. Restano ancora due sedute per fare il punto della situazione e compiere le scelte migliori. Testa e gambe saranno indispensabili e decisivi.