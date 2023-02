Perugia: Santoro firma, Curado si ferma

di Francesca Mencacci

Il Perugia "blinda" Simone Santoro. Il centrocampista, fresco di primo gol in serie B che ha aperto il poker con il Brescia, ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. Il giocatore, arrivato nell’estate 2021, a titolo definitivo dal Teramo, si era legato ai colori biancorossi fino al 2024, ma il Perugia ha deciso di blindare il calciatore, protagonista più che mai in questa stagione, per altri tre anni. La società biancorossa decise di puntare sul calciatore che aveva giocato in C, investendo una cifra intorno ai duecentocinquantamila euro. Un investimento che ha dato i suoi frutti. Santoro, classe 1999, è oggi un patrimonio del club di Santopadre. Con il Grifo ha fino ad ora disputato 52 partite in campionato, con un gol e un assist. Ma una crescita costante, una fiducia e una consapevolezza nei propri mezzi che quest’anno viene espressa gara dopo gara. Peccato che i festeggiamenti per il gol e per il rinnovo del contratto siano stati smorzati dal cartellino giallo rimediato contro il Brescia che costa la squalifica per la prossima sfida, sabato, sul campo di Ascoli.

Un’assenza pesante per Fabrizio Castori che si somma a quella, altrettanto pesante, di Marcos Curado. Il difensore era uscito dal campo durante la gara di sabato, a seguito di un trauma contusivo al fianco. Dopo un paio di giorni di lavoro differenziato, il calciatore, come fa sapere la società di Pian di Massiano " è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del dottor Giovanni Rosi presso il centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del muscolo obliquo interno sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso".

Per Curado niente gara con l’Ascoli, niente derby, in dubbio anche la gara di venerdì 24 a Pisa. Nei prossimi giorni si conosceranno meglio i tempi di recupero. Dalla prossima settimana ci sarà in gruppo anche Struna che potrà alleviare l’assenza.

In difesa, sabato, Castori potrebbe replicare la difesa scesa in campo con il Benevento, con Rosi al centro, assistito da Sgarbi e Dell’Orco, oppure potrebbe optare per Angella al centro del pacchetto arretrato. Decisivi saranno i prossimi due giorni di allenamento. Buone notizie arrivano da Olivieri che non solo è tornato in campo, ma ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo.