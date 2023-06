Perugia, sale l’attesa per i verdetti Grana Helbiz: anche il Grifo penalizzato

di Francesca Mencacci

La consolazione è che mancano due giorni, poi qualcosa accadrà. Al di là di quello che potrebbe succedere con i ricorsi, già domani, con i verdetti della Covisoc e uelli della commissione delle Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi si capiraà l’orientamento per la prossima stagione. Che non sia stato un campionato fortunato lo si evince anche dall’ultima batosta che arriva per le casse delle società di serie B e quindi anche per il Perugia. Il club di Pian di Massiano e tutti quelli della cadetteria potrebbero perdere cifre considerevoli dall’inadempienza di Helbiz denunciata dalla Lega B. La Lega Serie B, infatti, ha risolto il contratto con Helbiz per i diritti tv del campionato cadetto a causa dell’inadempienza della piattaforma. Quindi oltre al fatto che per la prossima stagione ci sarà un adeguamento da parte di Sky e Dazn, i problemi sembrano esserci anche per la stagione che si è conclusa. Il Perugia rischia di perdere una cifra che si aggira intorno ai 350mila euro, nel caso in cui dovesse permanere l’inadempienza. Insomma, oltre alle perdite enormi che il Perugia avrà con la discesa in serie C, ci sono anche gli strascichi della stagione che si è appena conclusa. Il Perugia si sa darà comunque battaglia per cercare di restare in serie B. Domani è un giorno cruciale: al di là delle manifestazioni di solidarietà (anche comprensibili) nei confronti del Lecco, ci sono delle regole e delle scadenze perentorie che vanno rispettate e quindi domani la formazione neo promossa in B dovrebbe ricevere una bocciatura. Apprensione anche in casa-Reggina, ma ormai il tempo sta per scadere. E il Perugia è pronto a dare battaglia. Anche il progetto sportivo potrà prendere il via solo quando si avrà chiarezza della categoria. Sempre in attesa di qualche acquirente seriamente interessato a rilevare le quote. Ma anche in questo caso la categoria farà la differenza.