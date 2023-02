Perugia, Olivieri strappa l’unico sorriso

di Francesca Mencacci

Fabrizio Castori fa la conta e i conti non tornano. Il tecnico biancorosso, in pochi giorni, deve digerire la sconfitta di Pisa, farla digerire alla sua squadra e studiare una formazione con i pochi giocatori a disposizione. L’unico sorriso a Pian di Massiano arriva grazie a Marco Olivieri: l’attaccante ha recuperato dall’infortunio, sta bene, è allenato e si prepara a dare piena disponibilità per la delicatissima gara in agenda mercoledì al Curi contro il Como. Dei tanti fuori uso l’attaccante è l’unico che potrà rientrare per la gara infrasettimanale.

Con lui anche Lisi che ha scontato la squalifica. L’esterno mancino è l’unico di ruolo a disposizione: è proprio sulle corsie esterne che il Perugia è in grandissima emergenza, difficile pensare a un cambio di modulo, più facile pensare a un giocatore adattato sulla fascia destra. Casasola e Paz sono squalificati, mentre Cancellieri è infortunato. Quindi se Lisi si riprenderà la sua maglia a sinistra, per la fascia destra la speranza era un recupero di Rosi, ma il difensore non sembra ancora pronto, quindi Castori potrebbe vederci Luperini, ma la coperta è corta, perché Kouan è il terzo squalificato, quindi verrebbe a mancare il giocatore a ridosso della coppia d’attacco. Iannoni potrebbe essere una soluzione, meno probabile l’impiego di un giovane della Primavera, anche se le prossime due sedute di allenamento potrebbero aprire scenari differenti. Emergenza anche in difesa, perché oltre ai tre squalificati (Casasola, Kouan e Paz), restano indisponibili Angella e Rosi, oltre a Dell’Orco che ha chiuso la stagione dopo l’infortunio sul campo del Pisa. Ma almeno in questo caso Castori riuscirà a mettere insieme il pacchetto arretrato con Sgarbi, Curado e Struna. A centrocampo, invece, Castori può scegliere, Capezzi e Santoro sono in vantaggio per una maglia dall’inizio. Sulla trequarti ci sarà Luperini, mentre in attacco restano indisponibili Di Serio e Ekong, l’allenatore del Perugia dovrebbe proporre in avvio Olivieri, in coppia con uno tra Matos e De Carmine. Ma al di là delle scelte, dettate dalla fortissima emergenza (nove giocatori indisponibili), il Grifo deve riprendere il cammino. Il Curi ha dato una mano in queste settimane, quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare non può essere un caso.