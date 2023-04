Perugia-Modena 0-1, Grifo mai in partita

Perugia, 10 aprile 2023 – A Perugia vince con pieno merito il Modena (0-1), con una superiorità che è andata oltre il punteggio. Il Perugia mai si è rivelato incisivo. La squadra di Tesser ha mostrato autorità e compattezza, trovando il gol decisivo nella prima azione della ripresa, con Gerli che ha concluso una mischia sotto porta, dopo che Furlan aveva respinto una conclusione di Falcinelli. Del resto, gli umbri erano stati costretti a subire sin dall'inizio la pressione costante, senza trovare la forza di imporre il proprio gioco. Vicini al gol gli ospiti al 17' con un'azione di Strizzolo, per il colpo di testa di Armellino terminato sulla traversa. I tentativi offensivi del Perugia erano stati affidati alle incursioni di Di Carmine e di Di Serio, ma senza mai riuscire ad impegnare Gagno. Nella ripresa Modena vicino al raddoppio, Perugia mai alla conclusione.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi (1' st Sgarbi), Angella, Struna; Casasola, Iannoni (13' st Santoro), Capezzi (22' st Matos), Lisi (1' st Cancellieri); Luperini; Di Serio, Di Carmine (32' st Ekong). In panchina: Gori, Abibi, Vulic, Bartolomei, Paz, Curado, Kouan. Allenatore: Castori (squalificato, in panchina Bocchini)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (38'st Coppolaro); Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (17' st Ionita), Falcinelli (40' s Duca); Strizzolo (17' st Diaw). In panchina: Seculin, Ferrarini, Cittadini, De Maio, Panada, Mosti, Giovannini. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Marcatore: 1'st Gerli.

Note: temperatura fredda, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 2.754, incasso non comunicato. Abbonati 2.768, quota non comunicata. Ammoniti Silvestri, Ionita, Armellino, Struna, Cancellieri, Sgarbi. Angoli 5-5. Recuperi: 2', 4'.