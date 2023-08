Perugia-mercato, oggi la firma di Torrasi Adamonis, ancora qualche ora per il verdetto

di Francesca Mencacci

Il Perugia deve completare la rosa per consentire a Francesco Baldini di lavorare al meglio in vista dell’inizio del campionato. E così dopo aver quasi sistemato la difesa (manca ancora un terzino destro) con l’arrivo di Morichelli (il calciatore deve ancora essere ufficializzato perché mancano i documenti, arrivando da una società estera) e con il rientro di Dell’Orco, il Perugia si è concentrato sul centrocampo. L’arrivo di Acella è stato apprezzato da Baldini così come lo sarà quello di Emanuele Torrasi (1999), ex Pordenone, che ha trovato l’accordo con la società di Santopadre. Torrasi era svincolato dopo la mancata iscrizione del Pordenone, ha atteso una chiamata dalla B, ma in C ha scelto di vestire la maglia del Perugia. Il giocatore è atteso, già oggi, per la firma sul contratto, non resta che attendere. I due movimenti a centrocampo sono stati portati a termine anche a scopo precauzionale, visto che Santoro e Kouan vorrebbero giocarsi le loro chance in serie B. Ma le società interessate o aspettano (vedi il Brescia che non interviene fino al 29 quando dovrebbe essere riammesso) oppure chiedono di non pagare il cartellino. Pare infatti che per Kouan, la Reggiana e la Feralpisalò non sarebbero intenzionate ad accontentare il Perugia. Il Grifo, però, soprattutto con Santoro, per il quale ha speso una cifra intorno ai trecentomila euro, vuole fare cassa. I due comunque sembrano destinati a lasciare Pian di Massiano.

Capitolo portiere. Il Perugia e la Lazio avevano messo in piedi una maxi operazione, che avrebbe dovuto coinvolgere i biancorossi Di Serio e Sulejmani e i laziali Bertini e Adamonis. Sfumati Di Serio, ad oggi resta in biancorosso, e Bertini che si è accordato con la Spal, resta valida la trattativa con l’estremo difensore. Il Perugia intende aspettare ancora un giorno: se domani non si arriverà alla chiusura, allora il club biancorosso dirotterà le sue attenzioni altrove. L’intesa sarebbe già stata trovata, non macherebbe che la firma.