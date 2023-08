Perugia, la settimana della partita ’doppia’ Il Consiglio di Stato deciderà il futuro del Grifo

di Francesca Mencacci

Si decide il futuro del Perugia. Sarà la settimana della verità, quella che domani potrebbe spalancare le porte della serie B, dopo il verdetto del Consiglio di Stato, oppure quella del debutto nel campionato di serie C, venerdì sera sul campo della Lucchese. Una manciata di ore per conoscere il verdetto definitivo, con la squadra di Baldini che è chiamata a non perdere la concentrazione in queste giornate frenetiche.

Domani è in programma l’ultimo appuntamento della lunga estate calda con la giustizia. Al Consiglio di Stato saranno prese le decisioni definitive in merito ai ricorsi delle diverse squadre per la partecipazione alla serie B e alla Lega Pro. Il Perugia è in prima linea, pronto a dare battaglia per far valere i suoi diritti. Il nodo principale riguarda la situazione del Lecco e del Grifo: i biancorossi hanno ritrovato la cadetteria dopo il Collegio di Garanzia del Coni, la sentenza del TAR del 3 agosto ha ribaltato il risultato, dando ragione al Lecco, escludendo quindi momentaneamente il Perugia dalla B. Le due squadre non hanno ancora potuto cominciare il proprio campionato in attesa del Consiglio di Stato. Aspetta dunque con ansia anche il Perugia. Infatti, secondo la regola 49 delle NOIF, nel caso di un nuovo ribaltone della sentenza, con il Lecco estromesso dalla Serie B, sarebbero proprio i biancorossi a prendere il loro posto. Più agevole appare il percorso del Brescia che è stata riammessa dopo le bocciature, a ripetizione, della Reggina. Ha annunciato la sua presenza al Consiglio di Stato anche il centro coordinamento dei Perugia Club, che sarà rappresentato dall’avvocato Michele Bromuri. Se il verdetto, ad oggi incerto, non dovesse premiare la squadra di Santopadre, allora la squadra dovrà caricarsi al massimo per affrontare il primo appuntamento della stagione di C, venerdì sera sul campo della Lucchese. La società di Pian di Massiano, però, si presenta fiduciosa, con i suoi legali agguerriti, all’appuntamento di domani.