Perugia interrogato per il presunto illecito "Siamo tranquilli come lo siamo sempre stati"

di Francesca Mencacci

Dal caso iscrizioni, al caso presunto illecito. Il Perugia da una parte aspetta con attenzione e ansia le decisioni della Covisoc per quanto riguarda le posizioni almeno incerte di Lecco e Reggina, dall’altra affronta il caso presunto illecito per la partita di fine campionato Perugia-Benevento che si è chiusa con il successo del gruppo di Castori per 3-2. Vittoria che non ha regalato al Perugia l’accesso ai play out per il pareggio conquistato in rimonta (sotto di due gol) dal Brescia contro il Palermo. La rete del definitivo vantaggio, realizzata a tempo quasi scaduto, ha acceso l’attenzione della Procura che ha voluto far luce sul gol di Kouan arrivato anche per l’errore del calciatore del Benevento, Leverbe. Ieri, a Roma, i protagonisti biancorossi sono stati interrogati sulla gara: di fronte alla procura si sono presentati il presidente Santopadre, il tecnico Fabrizio Castori e i calciatori Santoro e Di Carmine. Nei prossimi giorni potrebbe essere chiamato anche Kouan, autore del gol finito sotto la lente. Ad assistere il club di Pian di Massiano, l’avvocato Eduardo Chiacchio che all’uscita ha spiegato, per quanto possibile, la giornata dei biancorossi di fronte alla Procura federale. "I verbali sono secretati - ha spiegato il legale della società biancorossa -, non posso quindi disquisire sulle tematiche che sono state oggetto di interrogatorio. Ma l’audizione si è svolta in grande armonia e collaborazione, nel massimo rispetto tra le attività investigative e le risposte dei convocati". Quali saranno quindi le prossime tappe? "Non possiamo valutare e sapere quelle che saranno le mosse dell’organo inquirente - ha aggiunto Chiacchio - . Se prevedo archiviazione? Oggi non lo posso dire, brucerei le tappe. Bisogna dare all’organo investigativo il tempo per svolgere al meglio l’attività investigativa. Siamo tranquilli come lo siamo sempre stati, fui il primo a diffondere serenità sulla vicenda".