Perugia in attesa della decisione del Consiglio Federale, settimana decisiva

Sarà una settimana lunghissima e carica di attesa per il Perugia in vista della decisione del consiglio federale che si esprimerà venerdì 7 luglio. Lecco e Reggina, al momento fuori dalla B, avranno tempo fino a mercoledì 5 luglio per presentare ricorso; le ulteriori relazioni degli organi tecnici (la Covisoc per la Reggina e nel caso del Lecco la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) che si riuniranno ancora il 6 luglio saranno valutate successivamente dal Consiglio Federale che infine – il prossimo 7 luglio – prenderà la decisione definitiva sulle squadre ammesse alla serie B.