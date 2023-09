Perugia, il giudice chiude la Curva Nord. Con la Torres c’è solo la tribuna: 3.500 posti

Curva Nord chiusa per una partita. Quella con la capolista Torres, in programma domenica 15 ottobre alle 14. Un provvedimento molto serio, deciso dal giudice sportivo dopo i fatti di Rimini. Al Perugia mille euro di multa, ma il danno procurato per la chiusura del settore (che si aggiunge alla gradinata già serrata perché inagible) in una gara contro la prima in classifica, è sicuramente più ingente. Di fatto per la sfida con la Torres sarà aperta solo la Tribuna, settore attualmente aperto, per motivi di sicurezza, pure a capienza ridotta, con circa 3500 posti. Pesante la motivazione che impedisce anche un eventuale ricorso (la sanzione si può ridurre, quindi sotto due giornate non si presenta) da parte della società. Perché il lancio del fumogeno, per festeggiare la rete del vantaggio di Kouan, e finito sul materassino destinato al salto in alto, oltre all’incendio (divampato per assenza dei vigili del fuoco) e alla sospensione del match avrebbe provocato, secondo il giudice, problemi al personale presente. Il fumogeno ha "provocato un incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti allo stadio) – si legge nel referto – ; le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste del materassino". Ora la società dovrà valutare come organizzare la sistemazione dei tifosi. Che faranno gli abbonati di Curva Nord? Al di là di quelle che saranno le decisioni della società, a livello logistico non mancano le difficoltà, perché i tornelli non leggono gli abbonamenti di altri settori. Resta il danno per tutti, società, squadra e tifosi.