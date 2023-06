Perugia-futuro, è il giorno del giudizio Arrivano i verdetti sui casi che scottano

di Francesca Mencacci

Il giorno dei verdetti. Intanto della Covisoc e della Commissione Infrastrutture della Figc che si pronunceranno sulle due situazioni delicate, riguardanti la Reggina e il Lecco, che tengono con il fiato sospeso le due società coinvolte ma anche Brescia e Perugia, spettatori interessati. Il Grifo è alla finestra, pronto a intervenire. In questi giorni è stata espressa grande solidarietà nei confronti del Lecco, ma al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, la domanda di iscrizione non è completa. Che succederà di oggi? Le due commissioni si riuniscono e diranno chi è ammesso o meno al campionato, chi non sarà ammesso avrà tempo fino al 5 luglio per fare ricorso. Il 6 luglio le due commissioni si riuniscono di nuovo ed esamineranno i ricorsi presentati dai club non in regola. Il 7 luglio è un altro giorno da cerchiare: il consiglio federale annuncerà definitivamente le squadre che faranno parte al prossimo campionato di serie B. Dopo di che si parte con il valzer dei ricorsi, con tre gradi di giudizio. Ricorsi che saranno messi in piedi dalle squadre che verranno escluse oppure da quelle (Brescia e Perugia) che sono convinte di avere il diritto della riammissione al campionato. A metà luglio si esprimerà il Collegio di Garanzia del Coni sul merito sportivo, il 2 agosto ci sarà il pronunciamento del Tar e il 27 agosto ci sarà il pronunciamento del Consiglio di Stato, ma a quel punto il campionato di serie B sarà già iniziato (18-20 agosto la prima giornata). I nodi da sciogliere sono troppi: perché come potrà il Perugia organizzare la prossima stagione in questa situazione? Soprattutto perché gli scenari, in caso di B e C, sono molto diversi. Non si tratta di allestire una squadra importante per la C da ritoccare, eventualmente, in caso di B. Perché in caso di serie C, il Perugia dovrebbe ripartire con una squadra composta soprattutto da giovani. Sta di fatto, comunque, che Santopadre si è dato una scadenza, il 30 giugno, per passare ai fatti. Probabilmente i verdetti di oggi tracceranno la strada.