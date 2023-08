Perugia esagerato, undici gol in amichevole La Pontevecchio resiste solo in avvio

Pontevecchio

PONTEVECCHIO (4-4-2): Bagnetti (1’st Pignatta), Nofri Onofri (18’st Vrana), Costantini (1’st Cesaroni), Checcaglini, Bamba; Sisani (1’st Monarchia), Cecchini (1’st D’Ambrosio), Pierassa (1’st Toscano), Vinciarelli (1’st Qendro); Depretis (25’st Rellini), Castelletti (1’st Barboni). All. Caldarelli

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Giunti; Matos, Di Serio, Lisi. PERUGIA secondo tempo: Abibi, Mezzoni (25’st Lickunas), Viti, Vulikic (25’st Cicioni), Bozzolan; Acella, Bartolomei (25’st Sadetinov), Kouan; Seghetti, Matos (25’st Manneh), Ebnoutalib. All. Baldini

Arbitro: Edoardo Fanelli di Perugia (Chiara Trotta di Perugia e Francesco Capuccini di Perugia)

Marcatori: 10’pt Di Serio, 13’pt Depretis, 21’pt Giunti, 29’pt autogol Costantino, 33’pt Matos, 37’st Iannoni, 47’pt Matos, 10’st Kouan, 18’st Seghetti, 33’st Ebnoutalib, 36’st Seghetti, 37’st Sadetinov

Note: spettatori 500 circa

Un Perugia ispirato, in crescita sul piano fisico e dell’identità, ne fa 11 alla Pontevecchio a dieci giorni dall’inizio del campionato (qualunque esso sia). Ma la squadra di casa ha il merito, almeno nella prima parte di gara, di creare qualche grattacapo alla formazione di Baldini, di mettere a nudo alcune fragilità nella fase difensiva che andranno sistemate col tempo. Le note positive non mancano, dai "vecchi", dai giovani e dagli ultimi arrivati. Finalmente segnali da Matos (doppietta per lui), conferme per Giunti e Lisi, Seghetti (fresco di primo contratto da professionista), buona impressione la fanno anche Mezzoni e Acella. La gara. Comincia la selezione di Baldini, Santoro resta a casa per scelta tecnica, in campo insieme a Bartolomei e Iannoni c’è il giovane Giunti. In attacco, spazio a Matos e Lisi sulle fasce con Di Serio punta centrale. Di fronte la Pontevecchio di Caldarelli che disputerà il campionato di Promozione. Il Perugia si porta avanti subito, ma la squadra di casa non ci sta a fare brutta figura, tanto da mettere sotto pressione la difesa di Baldini, qualche volta un po’ leggera. Apre le danze al 10’ Di Serio che controlla bene e dai venti metri lascia partire un destro imparabile per Bagnetti. La Pontevecchio corre ai ripari e al 13’ approfitta di un intervento non perfetto di Furlan e fa 1-1 con Depretis. Il Perugia impara la lezione e ingrana la marcia: al 21’ Giunti si diverte in area a dribblare un paio di avversari e fa 2-1. Il tris biancorosso arriva per una sfortunata deviazione di Costantino su tiro di Mezzoni. Al 33’ c’è il gol di Matos su assist di Cancellieri, al 37’numero di Lisi, ma il tocco finale di Iannoni. Per la Pontevecchio, occasione per Castelletti che si divora un’occasione davanti a Furlan. In chiusura di tempo, Matos segna la sua doppietta personale e porta a sei le reti del primo tempo per il Perugia. Nella ripresa Baldini ne cambia quasi tutti, debutta con la maglia biancorossa Acella che mostra di essere fisicamente pronto. Il Perugia ritrova il gol al decimo della ripresa con Kouan. Al 18’ Seghetti si intestardisce dentro l’area avversaria fino a quando non arriva l’ottavo gol biancorosso, il nono è di Ebnoutalib (33’), tre minuti dopo la doppietta di Seghetti. Chiude Sadetinov.

Francesca Mencacci