Perugia, difesa e attacco: le mosse di Castori

di Francesca Mencacci

Dieci punti conquistati dal Perugia nelle ultime cinque sfide di campionato, appena uno messo insieme dall’Ascoli. Un pareggio e quattro sconfitte per i bianconeri che provano a fermare l’emorragia con il cambio in panchina. Domani esordisce Roberto Breda, con lo scopo di rimettere in piedi i bianconeri. Il Perugia di Castori, però, vuol procedere col ritmo spedito delle ultime settimane e farà di tutto per ritardare il ritorno dell’Ascoli.

Il tecnico biancorosso ha ancora un allenamento per chiarirsi eventuali dubbi sulla formazione da proporre contro l’Ascoli al "Del Duca" per la partita di domani (con fischio di inizio alle 16,15). Le certezze sono rappresentate dalle assenze di Santoro, squalificato, e Curado infortunato ma anche dal rientro di Dell’Orco che ha scontato il turno di squalifica. E proprio in difesa si apre il primo ballottaggio: chi al posto di Curado? Nella stessa situazione, a Benevento con il difensore squalificato, Castori si è affidato a Rosi al centro del pacchetto arretrato insieme a Sgarbi e Dell’Orco. Il rientro di Angella, sabato con il Brescia, potrebbe anche far pensare ad una conferma nella gara di Ascoli. Il ballottaggio, quindi, potrebbe essere tra Angella e Rosi (che si è allenato a parte a inizio settimana) per una maglia davanti a Gori. Capitolo centrocampo. Sulle fasce non dovrebbero esserci dubbi: a destra Castori si affida a Casasola, a sinistra invece toccherà ancora a Lisi, in gol nella passata stagione, su punizione, sul campo di Ascoli nel successo per 1-0 della squadra di Alvini. In mezzo al campo, invece, Castori perde Santoro, fresco di rinnovo e di squalifica, scatterà la conferma di Iannoni, con Bartolomei che ritroverà una maglia dal primo minuto. Capezzi, invece, dovrebbe partire ancora dalla panchina e trovare spazio, come sabato col Brescia, in corsa.

Sulla trequarti, dal primo minuto, Kouan (che sabato ha trovato il primo gol della stagione) parte in vantaggio su Luperini.

Dubbio in attacco. Olivieri si è allenato a pieno ritmo e quindi potrebbe dare la sua disponibilità, anche Matos sta prendendo confidenza con i ritmi di Castori. Di Serio, che ieri è uscito prima dal campo ma senza strascichi, avrà una maglia, per l’altra è ballottaggio tra Di Carmine, Olivieri e Matos.