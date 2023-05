Perugia da incubo, scatta la contestazione Disastro al "Curi", il Cagliari ne fa cinque

di Francesca Mencacci

Sprofondo rosso. La notte della speranza si è trasformata in una serata da incubo al Curi, con il Perugia che si scioglie di fronte ai (cinque) colpi del Cagliari. È notte fonda già dopo la prima frazione con il Grifo sotto di tre gol, tra petardi che scoppiano in campo, la contestazione ripetuta dei tifosi nei confronti del presidente Santopadre (che era in panchina) e a seguire anche della squadra (proseguita anche fuori dallo stadio). Con la protesta dei tifosi che raggiunge il suo apice all’inizio del secondo tempo quando i gruppi della Nord decidono di togliere gli striscioni sotto la Nord. Al di là dei 90 minuti difficili da dimenticare, resta una classifica che fa presagire il peggio. A due giornate dalla fine il Grifo si trova agonizzante in fondo la classifica con le possibilità di raggiungere anche solo i play out ridotte al lumicino. Anche perché al di là delle partite da giocare, c’è un ambiente esasperato e una proprietà che dovrà riflettere sulla situazione che appare insanabile. Certo, la serie C renderebbe la squadra molto poco appetibile per eventuali acquirenti. E poi c’è una squadra che dopo i segnali di Ferrara voleva dare seguito ai progressi ma che si è persa e scoraggiata dopo il raddoppio degli avversari alla mezzora (la prima rete dopo cinque minuti di Lapadula).

La gara. Eppure l’avvio lasciava ben sperare, con Casasola che crossa subito e Iannoni ci prova di testa ma è solo un’illusione. Da corner nasce il vantaggio della squadra di Ranieri. Angolo corto di Azzi, cross di Mancosu, Furlan pasticcia un po’, Rosi fa il resto e Lapadula porta avanti il Cagliari dopo 5 minuti. Nonostante il vantaggio gli ospiti continuano a giocare, con il Grifo che tenta di trovare la porta avversaria (al 14’ è sfortunato nella mischia sulla punizione) e si espone sulla zona destra del campo. È da quella parte che arriva l’ennesima minaccia, stavolta con Prelec che colpisce il palo esterno (20’). Dal legno al gol il passo è breve, ancora da destra arriva un cross maligno di Azzi, Zappa sembra solo sfiorarla, la palla finisce in rete (30’). La gara si infiamma sugli spalti con la contestazione al presidente Santopadre e con i petardi in campo mentre Furlan (40’) è a terra e viene sostituito. Per Gori un ritorno sfortunato, visto che il Perugia va a fondo con un gol da centrocampo di Mancosu che trova il portiere fuori dai pali (45’). A inizio ripresa ci sono Sgarbi e Di Carmine in campo, ma il difensore scivola sul pallone e agevola il quarto gol con Kourfalidis. La chiusura, con il quinto gol dei sardi di Lapadula, è di una tristezza infinita.