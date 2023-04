Perugia-Cosenza, è bivio per la salvezza

di Francesca Mencacci

Cinque sconfitte, due pareggi e una vittoria: questo il triste bottino del Perugia dopo il trionfo nel derby con la Ternana. Quattro vittorie, due sconfitte e due pareggi, lo score del Cosenza nello stesso periodo. I biancorossi dopo la venticinquesima giornata avevano ventinove punti, tanta fiducia e la testa fuori dall’acqua: un sogno dopo una stagione iniziata malissimo e vissuta sempre in salita. Un traguardo che andava conservato. Il prossimo avversario del Grifo, invece, era ultimo con 23 punti. In queste otto partite il Cosenza ha recuperato nove punti alla squadra di Castori che ha sperperato un importante patrimonio e che adesso non ha tempo per piangersi addosso ma ha solo un modo per evitare rimpianti: ripartire. Spezzare la sua serie negativa e quella positiva del club dell’ex Viali che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Cittadella.

Il Cosenza col pari nello scontro diretto ha così centrato il quinto risultato utile consecutivo, o se vogliamo allargare gli orizzonti ha conquistato14 punti in 7 partite, una media incredibile a prescindere, ma soprattutto per come stavano le cose. Incredibile anche l’involuzione dei biancorossi, chiamati a riproporre al Curi le prestazioni convincenti offerte con Palermo, Brescia, Ternana e anche Frosinone. È stato proprio il rendimento interno a far tornare i fantasmi, il grande salto atteso nelle tre sfide casalinghe si è trasformato in un boomerang. Le due squadre arrivano all’appuntamento che vale un pezzo importante di salvezza con uno stato d’animo differente ma il buon approccio del Grifo contro il Genoa regala speranza. Al di là del risultato, la squadra ha mandato segnali fino a quando è rimasta in partita. Fabrizio Castori avrà un compito complicato questa settimana, dovrà recuperare i giocatori non al meglio della condizione e dovrà compiere scelte mirate per puntare alla conquista dell’intera posta che consentirebbe al Perugia di agganciare proprio il Cosenza e magari tenere a distanza le ultime tre che non sono assolutamente rassegnate. Fiducia e coraggio. Così, magari, arriveranno anche i tiri in porta.