Perugia, col Modena si deve solo vincere

di Francesca Mencacci

Nel turno di Pasquetta ci saranno tante "partite della vita". Il Perugia, per esempio, è tra le squadre chiamate al pronto riscatto dopo aver sperperato i due vantaggi con Frosinone e Reggina e aver raccolto appena un punto nelle due sfide casalinghe. Al "Curi" stavolta arriva il Modena che chiuderà il trittico di sfide in casa ravvicinate e aprirà il ciclo degli scontri diretti. I canarini sono a quota 39 punti, una posizione di mezzo, al momento lontana dai play off e non vicina ai play out. Ma con un successo i biancorossi potrebbero portarsi a due punti e potrebbero di conseguenza coinvolgere anche il Modena nella corsa alla salvezza. I giorni post Reggina sono trascorsi in un clima abbastanza sereno, anche se a tenere banco è stato il rebus portiere. Rebus che si sarebbe risolto con la scelta di dare una chance dal primo minuto a Furlan. Al di là della questione del portiere, certo non secondaria, l’allenatore biancorosso può scegliere in tutti i reparti. Dovrà pescare, all’interno della rosa, l’undici che avrà dato le migliori risposte dopo la Reggina perché purtroppo non ci sono più crediti a disposizione, perché il percorso della squadra biancorossa è stato da sempre in salita.

Fabrizio Castori, che domani sarà squalificato e non sarà in panchina, presente alla giornata conclusiva dell’Academy, insieme al proprio staff e a tutta la squadra, ha portato il saluto ai giovani calciatori ma soprattutto ha parlato della gara di domani pomeriggio e del rush finale. "Non ci mancherà né il cuore, né la voglia di arrivare alla salvezza, a partire da domani", ha dichiarato l’allenatore. Cuore e voglia dovranno portare punti, anche alla luce della giornata. Gara della vita per Benevento-Spal che aprirà il turno alle 12,30: le due squadre a 29 punti cercano almeno di agganciare il treno play out che oggi vedrebbe coinvolte Perugia (34) e Cosenza (35), con la salvezza a quota 36 (Cittadella e Venezia). Il Cosenza sarà invece di scena in chiusura di turno, domani alle 20.30 sul campo del Palermo, con i siciliani che cercano punti play off. Mentre i lagunari saranno ospiti della Reggina appena rianimata dal Perugia. Il Cittadella invece riceverà il Parma.