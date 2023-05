Perugia, col Benevento serve più spinta Ma Casasola è out e Lisi si allena a parte

I giocatori più pronti, quelli più adatti alla battaglia, che hanno coraggio, che vogliono la salvezza a tutti i costi. Fabrizio Castori ha ancora due allenamenti, oggi e domani, per scegliere la squadra giusta per affrontare l’ultima gara di campionato, venerdì sera al Curi con il Benevento. Una partita che intanto andrà vinta per non alimentare rimpianti, che andrebbero a sommarsi alla lunga lista stagionale. Un orecchio sarà a Palermo, la squadra di Corini dovrà battere il Brescia per consentire al Grifo di approdare ai play out.

Il Perugia avrà dalla sua il pubblico, mentre le Streghe, che arrivano retrocesse, non avranno nessuno (dopo la riunione, il Gos ha proibito la vendita ai residenti a Benevento). Purtroppo alcune scelte saranno condizionate dalle assenze: il tecnico sarà costretto a rinunciare a una pedina-chiave del suo scacchiere, Tiago Casasola, ben nove gol in campionato e quattro assist, che ha rimediato la squalifica dopo l’espulsione ingenua nel finale contro il Venezia. Inoltre alla seduta di ieri, sostenuta a porte aperte, non ha partecipato Francesco Lisi, altro protagonista in positivo delle fasi migliori della stagione del Perugia. La speranza è che il giocatore abbia scelto una ripresa graduale dopo la sfida di Venezia. A Pian di Massiano sarebbero fiduciosi in vista di venerdì ma intanto Castori valuta le soluzioni alternative, con Cancellieri e anche con Matos, schierato ieri sulla fascia mancina. Mentre a destra a candidarsi è Paz che avrebbe maggiori chance rispetto a Iannoni, schierato in passato con Casasola out. Lavoro differenziato, ieri, per Santoro ma il centrocampista è atteso oggi in campo nell’altra seduta che la società ha disposto a porte aperte. Al termine dell’allenamento di ieri, invece, lieve infortunio per Gori, ma il portiere, con Furlan assenza certa, dovrebbe dare la sua disponibilità. Anche se a difendere i pali contro il Benevento ci sarà ancora Abibi. In difesa, fuori Struna e Rosi, pronto il trio composto da Sgarbi, Angella e Curado.

Francesca Mencacci