Perugia, Baldini fa la lista della spesa Intanto arrivano Morichelli e Adamonis

di Francesca Mencacci

Francesco Baldini fa i complimenti alla squadra che porta a casa il primo trofeo stagionale, vive con serenità, almeno in apparenza, questa situazione incerta, tra mercato e sentenze. In fondo c’era da aspettarselo: alcuni giocatori non vogliono rischiare di aspettare il verdetto del consiglio di Stato del 29 agosto e se hanno offerte, chiedono di andare. Ma la cessione stavolta ha un prezzo, per Santoro e per Luperini, entrambi pagati dalla società di Pian di Massiano nelle trattative con il Teramo e con il Palermo.

Per Luperini alla Ternana manca solo l’ufficialità, come quella con la Lazio per la cessione di Sulejmani. Per Santoro è forte il richiamo del Brescia che avrebbe superato la concorrenza del Palermo. "Luperini non è stato convocato perché è entrato in una trattativa – ha spiegato Baldini a fine gara –. Di Serio ha altre richieste, così come Santoro. Li ho fatti giocare perché si sono sempre comportati da professionisti e fin quando saranno qui io li farò giocare".

Sul mercato in entrata invece il tecnico biancorosso ha detto: "La sentenza del 29 condiziona molto le entrate. Per ora abbiamo preso Bozzolan e Mezzoni, ma nei prossimi giorni arriverà qualcun altro. Poi il cerchio si chiuderà negli ultimissimi giorni di mercato. Sicuramente ci mancano un terzino destro, uno-due esterni d’attacco e un centrale di difesa perché abbiamo Dell’Orco che sta recuperando da un crociato".

A proposito di centrali di difesa, tra oggi e domani è atteso a Pian di Massiano Raul Morichelli (2002), il difensore scuola Roma che nalla passata stagione ha giocato nella squadra B del Paok Salonicco. Insieme a Morichelli è atteso il portiere della Lazio Marius Adamonis. Da capire, invece, come può essere cambiata la trattativa con la Lazio in entrata. Decisa la cessione del solo Sulejmani, con Di Serio che per ora resta a Pian di Massiano, ma in entrata il Perugia aveva trattato, oltre al portiere, anche il centrocampista Marco Bertini. Intanto arriva l’estremo difensore.