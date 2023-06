Perugia, arriva la settimana della verità Santopadre si affida al guidizio della Covisoc

di Francesca Mencacci

Sarà la settimana più lunga dell’anno. Il Perugia aspetta venerdì 30 con trepidazione e fiducia. Perché al di là del contorno, anche se si tratta di parole di solidarietà del presidente della Lega B Balata, verso il Lecco, conta solo quello che deciderà la Covisoc una volta prese in mano le carte delle società che hanno presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato. Si sa già che il Lecco, neo promossa in serie B, non ha fornito nei termini (perentori) i documenti necessari per l’iscrizione. Il nodo è lo stadio e la tardiva comunicazione dell’ok da parte del Padova come soluzione per le gare interne. E quindi, ricorsi a parte, il Lecco dovrebbe essere la prima squadra esclusa. E poi c’è la Reggina che non avrebbe provveduto a tutti i pagamenti obbligatori per essere ammessa. La Covisoc dirà la sua entro venerdì, il Perugia è convinto di farcela e pronto a dare battaglia nel caso in cui non arrivassero le risposte attese. Certo, anche dal punto di vista del progetto tecnico, decisiva sarà la decisione della Covisoc, perché un conto sarà la serie C, un conto una riammissione nel campionato cadetto. Santopadre ha già annunciato che darà battaglia, e nelle ultime ore ha scelto di schierarsi col Brescia di Cellino per ottenere quello che il Grifo sostiene essere dovuto. Le due società saranno sostenute dall’avvocato Grassani nella lotta alla riammissione. Ci sarà da "litigare", anche perché nell’assemblea di Lega, il presidente Balata avrebbe chiuso le porte ad una B allargata. Ma battaglia per l’iscrizione a parte, il Perugia resta in vendita, con Santopadre pronto ad accogliere proposte serie, anche se l’incertezza della categoria potrebbe far slittare eventuali trattative. Dopo lo show di Massimo Ferrero, il presidente biancorosso avrebbe ricevuto un’altra chiamata. Pare che stavolta ad interessarsi al Perugia sia stato Francesco Guardascione, quello che nei mesi scorsi sembrava ad un passo dalla Ternana. Ma al contatto non sarebbe stato dato seguito. Per assenza delle dovute condizioni.