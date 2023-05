Perugia, ancora una volta all’ultimo tuffo Il destino del Grifo sempre in 90 minuti

di Francesca Mencacci

All’ultimo tuffo. Il Perugia negli ultimi anni si è giocato traguardi decisivi negli ultimi novanta minuti. Mai un finale banale, spesso è andata bene, con promozioni e spareggi raggiunti a ridosso del triplice fischio, una volta è andata male. Gli ultimi novanta minuti sono stati decisivi nella passata stagione: al Curi arriva il Monza che con un successo brinda alla A. Il Perugia di Alvini però vince, come la Cremonese di Di Carmine (che vola in A)e con il Frosinone che perde in casa, lasciando l’ottavo posto al Grifo. Nella stagione precedente (2020-2021), il Perugia è in serie C, serve una vittoria con la Feralpisalò all’ultima giornata per brindare al ritorno in B ed evitare il sorpasso del Padova. Con un secco 2-0 il Perugia torna a casa con la promozione in tasca. Anche nell’anno amaro del Covid e della retrocessione, nel 2019-2020, l’ultimo turno fu decisivo: con una sconfitta sul campo del Venezia i biancorossi si consegnano agli spareggi e poi alla caduta in serie C.

Che dire della stagione 2018-2019: nell’ultima giornata del campionato il Grifo di Nesta sfida la Cremonese e con un secco 3-1 (in gol anche Kouan) opera il sorpasso ai danni della squadra grigiorossa e disputa i play off, con preliminare sfortunato sul campo del Verona.

Anche nel campionato 2016-2017 l’ultimo turno fu decisivo per accaparrarsi il quarto posto, poi sperperato nella semifinale con il Benevento. Il successo con la Salernitana (3-2, in gol anche Di Carmine) consolida la quarta piazza ed evita il sorpasso delle Streghe.

Come dimenticare il 4 maggio 2014? All’ultima giornata con un successo sul Frosinone, il Perugia si regala la serie B dopo 9 anni di purgatorio. Stavolta, purtroppo, non dipenderà solo dal Perugia (il Brescia dovrà perdere a Palermo), ma il Grifo dovrà vincere nel match con il Benevento e sperare di poter accedere ai play out. Un altro turno col cuore in gola e dopo tante delusioni che arrivi almeno il successo all’ultimo tuffo.