Perugia alle Dance World Cup 2023 World Final, l'Adap in rappresentanza dell'Italia

PERUGIA - Ci sarà anche Perugia alla Dance World Cup 2023 World Final, competizione a livello Mondiale di danza dal 30 giugno all’8 luglio a Braga in Portogallo. Merito dell’Adap, Accademia di Danza ed Arti Perfomative, scuola di Ponte San Giovanni fondata e diretta da Aurora Verzini, ballerina, insegnante e coreografa, diplomata con la Federazione italiana danza come insegnante di Classica Accademica metodo Vaganova e laureata a pieni voti in Scenografia teatrale presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. Le allieve Adap della sezione danza quest’anno si sono superate nella prova di qualificazione nazionale svolta lo scorso aprile a Roma conquistando la giuria e raggiungendo il punteggio di qualificazione nelle categorie Senior Solo Lyrical, Junior Small Group Ballet e Junior Small Group Lyrical e rappresenteranno l’Italia a Braga insieme ad altre scuole di interesse nazionale. Ed ora per le giovani danzatrici si aprono le porte della Dance World Cup. "Ovviamente la soddisfazione per la scuola e per le nostre allieve è tantissima", spiega entusiasta Aurora Verzini. "Come direzione della scuola siamo orgogliosi delle ragazze che quotidianamente vengono in sala e fanno grandi sacrifici insieme ai genitori per una passione comune che io spero possa diventare nel loro futuro anche una possibile professione. La partecipazione a questo evento che vede protagonisti ragazzi e ragazze da ogni parte del mondo è per loro una grandissima opportunità di crescita artistica ed umana nonché la giusta ricompensa per quello che è il loro lavoro in sala durante tutto l’anno. Siamo orgogliosi di poter rappresentare l’Italia in una competizione mondiale di altissimo livello".

Queste le giovani allieve Adap che saranno protagoniste alla Dance World Cup di Braga. Senior Solo Lyrical: Martina Corinti Junior Small Group Ballet: Annagiulia Banetta, Caterina Calzoni, Gaia Galletti e Valentina Ripi Junior Small Group Lyrical: Caterina Calzoni, Giulia Camardese, Gaia Galletti, Gaia Gaucci, Valentina Ripi, Sofia Caterina Russo e Sara Scacaroni.