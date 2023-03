Perugia, adesso in trasferta devi fare di più

di Francesca Mencacci

Il Grifo ha assestato colpi importanti lontano da casa, un girone fa a Reggio Calabria, con la Reggina, poi sui campi di Benevento e Bari. Ma sembra passata un’eternità. Perché il trend ultimo ci regala un Perugia in serie positiva al Curi, con quattro vittorie e tre pareggi, ma balbettante in trasferta. Il Perugia ha perso tre delle quattro trasferte giocate nel 2023, l’unico successo è quello sul campo del Bari. Soltanto la Reggina ha fatto peggio lontano da casa nel nuovo anno solare, con quattro sconfitte su quattro.

Insomma, saranno state anche gare sfortunate, perché Parma, Ascoli e Pisa raccontano partite con eurogol in Emilia, un tiro sporco nelle Marche e una caduta nonostante il vantaggio e la superiortà numerica in Toscana, ma sta di fatto che in tutte e tre le partite il Perugia non è sceso in campo col piglio che garantisce almeno la prestazione. C’è da rivedere sicuramente qualcosa. E il Grifo dovrà farlo subito, a partire da domani pomeriggio con il Sudtirol, squadra che nel 2023 (come nessuna in B) non ha ancora mai perso.

Numeri a confronto. Si affrontano due formazioni opposte sotto tanti punti di vista: la formazione allenata dall’ex Bisoli infatti, in casa ha pareggiato otto volte, mentre il Perugia è tra le squadre che ha pareggiato di meno in assoluto in questa stagione e fuori casa non accade dallo scorso dicembre, dallo 0-0 del 4 dicembre sul campo del Cosenza. Da allora, due vittorie e quattro sconfitte per gli umbri.

Approccio. Anche da questo punto di vista le due squadre hanno numeri opposti, anche se il Grifo paga l’inizio della stagione disastroso. Si tratta dei primi quindici minuti di gioco, con il Sudtirol secondo con appena due gol subiti, Perugia ultimo con 7 reti. La squadra di Bisoli appare però fragile dalla mezzora del primo tempo all’intervallo, con ben sei reti incassate, mentre in quel lasso di tempo i grifoni ne hanno subite due. Per quanto riguarda invece i gol fatti, il Perugia segna di più nella ripresa, anche grazie ad una buona condizione fisica: 13 le reti nel primo tempo, contro le sedici nella ripresa. Mentre il Sudtirol è più in palla nella prima frazione di gioco.

Confronto in panchina. Pierpaolo Bisoli e Fabrizio Castori, in occasione di Sudtirol-Perugia, si sfideranno per la sesta volta in carriera. Nei cinque precedenti il bilancio pende a favore del tecnico del Perugia che ha ottenuto tre vittorie, l’ultima nella stagione 2020-2021 con la Salernitana che si è imposta contro la Cremonese. Completano il quadro un pareggio e un successo per l’allenatore di Porretta Terme. Il primo incrocio risale al 17 agosto 2008: Salernitana (Castori)-Cesena (Bisoli) 3-1, match valevole per il secondo turno di Coppa Italia.