Perugia, a Cascia per scacciare i fantasmi

di Francesca Mencacci

Una settimana lontano da tutto e tutti per ritrovarsi. Questa la missione del Perugia di Castori. Perché se è vero che nella settimana cruciale il Grifo ha sperperato il patrimonio accumulato è altrettanto vero che con una bella cavalcata lo aveva accumulato. Il Perugia, nelle sue migliori condizioni, è riuscito a fornire prestazioni convincenti e anche a conquistare punti pesanti, serviti per riemergere dai bassifondi. Sabato, contro il Cosenza, c’è in palio una bella fetta di salvezza. Non solo, il Perugia deve scongiurare il rischio di allontanare troppo la quintultima in classifica e deve evitare di essere raggiunta dalle tre squadre che solo dieci giorni fa erano lontane almeno cinque punti.

Tenere a distanza la quintultima, il Cosenza, è doveroso perché il regolamento dice che se la distanza tra la quintultima e la quartultima supera i quattro punti i play out non si disputano. Casistica che si è determinata in tre occasioni su dodici, con quattro retrocessioni dirette e i playout non disputati. È accaduto nel 2012-2013, quando il differenziale tra Vicenza (quartultimo) e Virtus Lanciano (quintultimo) era di 6 punti; nel 2016-2017 quando la Ternana si salvò sopravanzando di 5 lunghezze (49 contro 44) il Trapani, e nel 2020-2021 quando l’Ascoli chiuse a +9 rispetto al Cosenza, rispettivamente con 44 a 35 punti.

Ci sono cinque gare da disputare, quattro scontri diretti e il primo è sempre e comunque il più importante. A Cascia il Perugia intanto cerca di recuperare due pedine importanti per lo scacchiere di Castori: Lisi e Santoro sono stati tra i giocatori più decisivi nel momento migliore dei biancorossi. Il terzino e il centrocampista non hanno partecipato alla trasferta di Genova perché non al meglio ma sono partiti per il ritiro e ieri hanno svolto la prima seduta nel ritiro di Cascia. Sarà una settimana importante anche per ritrovare la migliore condizione fisica, decisiva per ottenere risultati. Castori lo ha annunciato alla vigilia della sfida con il genoa: "Stiamo bene, la prossima settimana la squadra starà anche meglio". Le possibilità per uscirne ci sono, basta avere fiducia e sentire la fiducia. Insieme a squadra e staff c’è il direttore sportivo Castagnini che seguirà il gruppo nella settimana chiave della stagione. I biancorossi rientreranno a Perugia alla vigilia del match.