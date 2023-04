Per l’Orvietana zeppa di assenze è un pareggio al cardiopalma

SERAVEZZA

3

ORVIETANA

3

SERAVEZZA POZZI: Mariani; Cavalli (37’ st Vignozzi), Putzolu (27’st Vietina), Granaiola (18’st Monacizzo), Ivani, Benedetti, Camarlinghi (32’st Maccabruni)), Mannucci, Masini (32’st Gabrielli), Bedini, Sorbo. A disp.: Gasto, Bresciani, Manfredi, Podestà. All: Amoroso.

ORVIETANA: Marricchi; Frabotta, Caravaggi (45’st Purgatori), Siciliano, Ricci, Bassini, Omohonria (32’st Siragusa), Proietto, Mignani (21’st Chiaverini), Tomassini, Di Natale (7’st Rosini). A disp.: Rossi, Carletti, Papale, Megaro, Vicaroni. All.: Fiorucci.

Arbitro: Moncalvo di Collegno (Turra di Milano – Mapelli di Treviglio).

Marcatori: 9’pt Di Natale (O), 38’pt e 16’st Putzolu (S), 40’pt Benedetti (S), 47’pt rig. e 44’st rig. Tomassini (O).

NOTE: ammoniti: Ivani, Mannucci e Bedini (S); Bassini (O). Reucpero: 3’ + 9’.

SERAVEZZA - Pari al cardiopalma per un’Orvietana zeppa di assenze che vola al sestultimo posto ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta, nonostante le assenza di Borgo, Alagia e Rinaldi. La partita è subito vivace, un paio di tentativi velleitari da una parte e dell’altra poi subito Orvietana in vantaggio al 9’: Omohonria dà il via all’azione, palla a Di Natale che vede lo spazio e fa partire un fendente dalla distanza che supera Mariani: primo gol in maglia biancorossa per Filippo Di Natale. Quando il primo tempo sta per finire ecco i due minuti di black out dell’Orvietana pagati a carissimo prezzo: Camarlinghi pesca bene Putzolu che in due tempi trova la conclusione che vale il pareggio. Neanche un minuto e mezzo e il capocannoniere del campionato marca il tabellino d’astuzia sotto porta: risultato ribaltato. Ma nel recupero un pallone mal gestito dalla difesa mette in difficoltà Granaiola costretto a fermare Mignani: è rigore e Tomassini fa 2-2. Nella ripresa Camarlinghi trova fin troppo spazio e serve Putzolu che trova la doppietta. Al 90’ arriva un altro rigore per l’Orvietana: Tomassini fa il bis e fissa il definitivo 3-3.