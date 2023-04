Per l’Ellera una vittoria fondamentale

Nelle altre gare di Eccellenza vittoria fondamentale dell’Ellera che espugna Massa Martana mantenendosi a 3 punti dal Sansepolcro capolista. Ellera sul 2-0 dopo appena 7 minuti con le reti di Peluso e Luparini. Gol della bandiera della Bmg messo a segno dal solito Sciacca. Pari che mette una sorta di pietra tombale sui playoff quello fra San Sisto e Angelana. L’1-1, firmato Pedalino-Verrilli fa infatti scivolare il San Sisto a 13 punti dall’Ellera. Con 10 punti di distacco fra seconda e terza in classifica, niente playoff. Nelle altre sfide 1-1 di rigore fra Castiglione del Lago e Branca con le reti siglate da Braccalenti e De Iuliis dal dischetto. Un pari che mantiene i lacustri in zona playout. Stesso risultato anche fra Pontevecchio e Ventinella, con reti di Vinciarelli su rigore e Pilleri, mentre il Cannara si impone 1-0 in casa dell’Olympia Thyrus, con la rete di Perri, riaccendendo le speranze di salvezza. Poker del Lama che supera 4-0 la Narnese al Gubbiotti.