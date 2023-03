Per l’allenatore è "giallo" con diffida

Il giudice sportivo stavolta non ha decimato il Perugia, come in occasione del post gara a Pisa. Nessun provvedimento è stato preso nei confronti dei grifoni, con l’eccezione del "giallo" rimediato dal tecnico Fabrizio Castori che gli costa la diffida. Per il prossimo turno il tecnico deve rinunciare ancora a Paz che ha rimediato due giornate e domenica a Bolzano sconta la seconda . Rientrano invece a disposizione dell’allenatore del Grifo Casasola e Kouan che hanno scontato la squalifica nella gara contro il Como.

Adesso la lista dei calciatori in diffida che saltano al prossimo "giallo" conta un giocatore per reparto: in difesa c’è Curado, a centrocampo Bartolomei e in attacco Olivieri.