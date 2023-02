Per la Ternana una buona notizia Ghiringhelli e Partipilo recuperano

Ghiringhelli e Partipilo tornano in gruppo. E’ la buona notizia in vista della grande sfida del "Curi". Intanto, Stefano Bandecchi conferma che il derby di domani sarà l’ultimo di Unicusano come azionista totalitario della Ternana Calcio.

DAL CAMPO. Nell’ultimo allenamento Ghiringhelli e Partipilo hanno lavorato con i compagni e dunque potrebbero far parte dell’undici iniziale. La situazione complessiva, in vista dell’odierna seduta di rifinitura (ore 14, sempre a porte chiuse), resta comunque pesante. Continuano a sottoporsi a terapie in infermeria ben sei calciatori: Agazzi, Bogdan, Capuano, Corrado, Favilli e il terzo portiere Vitali. Appare difficile che qualcuno di essi possa recuperare in extremis (qualche chance in più per l’ultimo). Agazzi e Bogdan, indisponibili anche contro il Parma, restano alle prese rispettivamente con la lesione muscolare all’adduttore e la lesione muscolare al polpaccio destro. Capuano, seppure in progresso, è ancora impegnato nel percorso di recupero dopo il lungo stop. Corrado e Favilli, risentono dei problemi muscolari che sabato scorso ne avevano determinato l’uscita anticipata dal campo. Non sarà disponibile neanche lo squalificato Diakité. Andreazzoli (oggi in conferenza alle ore 12.30), con il recupero di Ghiringhelli potrebbe confermare il 3-4-2-1, appunto con l’ex Cittadella schierato sul settore destro della mediana. Su quello opposto potrebbe agire il duttile Defendi e sarebbe ballottaggio Cassata-Colulibaly per affiancare Di Tacchio. La probabile difesa a tre: Mantovani (entrato a gara in corso contro il Parma, sembra aver ritrovato la migliore condizione), Sorensen e Martella. Si prospetta un trio d’attacco agile ed estroso, vedi Falletti-Palumbo-Partipilo, senza trascurare il ritorno in campo di Donnarumma, magari per una frazione di gara.

LA SOCIETÀ. "Non abbiamo alcuna fretta di vendere – ha ribadito il presidente Stefano Bandecchi ad AM Terni Television – ma questo derby, in cui io sarò in panchina, sarà l’ultimo per l’Università Niccolò Cusano proprietaria al 100% della Ternana Calcio. Dobbiamo decidere se cedere l’intero pacchetto azionario o una parte, trovare il soggetto o i soggetti che abbiano solvibilità e capacità economiche adeguate per portare avanti il progetto-Ternana. Abbiamo dovuto fare una grande scrematura rispetto alle 6-7 offerte ricevute. Sono tre quelle definitive che stiamo vagliando, una da parte del gruppo che avete visto ieri (mercoledì, n.d.r.) allo stadio".

"PICCOLE FERE CRESCONO". Prosegue con successo l’iniziativa di fidelizzazione dei neonati al "Santa Maria" di Terni, sorta nel giugno 2019 su proposta dei tifosi, messa in atto dal presidente Stefano Bandecchi e portata avanti dal suo vice Paolo Tagliavento. Da giugno 2022 sono stati consegnati altri 210 kit rossoverdi (maglia, body, bavaglino e orsacchiotto). Il kit si può ritirare al Macron Ternana Store di Via Battisti, entro 3 mesi dalla nascita della bimba o del bimbo, esibendo il relativo certificato.

Augusto Austeri