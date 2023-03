Per la Primavera adesso è crisi C’è la quarta sconfitta consecutiva

COSENZA

1

PERUGIA

0

COSENZA: Iovino, Cimino, Musso (6’st Belgiovine), Spingola, Elia, Sirimarco, Marinacci, Di Bartolo, Novello, Difatta (45’st Gigliotti), Cubretovic (24’st Attanasio). A disp.: Pompei, Bellotti, Occhiutto, Costanzo, Mammolito, Marino, Klavins, Pedalino, Roseti.

All.: Antonio Gatto

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Mabille (39’st Polizzi), Giunti (39’ Diallo), Viti, Cicioni (44’st Lickunas), Sadetinov (44’st Ronchi), Patrignani, Sulejmani, Seghetti, Prisco (19’st Ebnoutalib). A disp.: Pietroluongo, Corsini, Romagnoli, Torri, Onishchenko, Stanisci.

All.: Alessandro Formisano

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina

RETI: 40’ st Novello (rig.)

NOTE: Ammoniti: 15’ pt Di Bartolo (C), 15’ st Cimino (C), 25’ st Elia (C), 32’ st Giunti (P), 38’ st Difatta (C), 38’ st Seghetti (P).

COSENZA - La Primavera del Perugia si ferma ancora. Non riesce a riprendersi la squadra allenata da Alessandro Formisano che va

ancora ko, stavolta sul campo del Cosenza. E fanno quattro le sconfitte consecutive per i biancorossi.

Si complica, così, la rincorsa ai play-off della Primavera del Perugia che a Cosenza non riesce a sbloccare il match e nel finale subisce la rete dei padroni di casa che determina l’1-0 finale.

A decidere la gara il rigore del numero nove rossoblu, l’australiano Jahce Novello che condanna il Perugia al quarto stop consecutivo.

Adesso il quinto posto in classifica, il primo utile per disputare i play-off promozione, è distante sette punti. Missione difficile ma non impossibile comunque per i ragazzi di mister Formisano che torneranno in campo sabato prossimo, 18 marzo, in casa contro l’Ascoli, seconda della classe.