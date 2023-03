Per il Trestina un match delicato Opzione Convito a centrocampo

TRESTINA – Altro match delicatissimo per il Trestina, che nel primo pomeriggio di ieri si è messo in viaggio per Marina di Pietrasanta, dove ha atteso la vigilia della gara che lo vedrà oggi impegnato sul terreno del Seravezza Pozzi (su richiesta del club ospitante, l’inizio della partita è stato posticipato alle ore 15). La squadra altotiberina viene da una sconfitta interna giunta al termine di una sfida nella quale per lunghi tratti si era fatta preferire sotto il profilo del gioco ed affronta un avversario attestato in una posizione di centro classifica, guidato in attacco dal capocannoniere del torneo Benedetti e con una caratteristica davvero singolare: delle 9 vittorie ottenute, soltanto una è stata centrata tra le mura amiche e ben 8 in trasferta (tra cui quella all’andata allo stadio "Casini"). Il tecnico Farsi dovrà rinunciare allo squalificato Brevi ed è indisponibile anche il portiere Peixoto. Per quanto concerne l’undici di partenza, l’allenatore potrebbe optare per un inserimento a centrocampo di Convito e confermare per il resto il medesimo schieramento proposto 7 giorni fa. Questa la probabile formazione: Montanari, Della Spoletina, Lorenzini, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Ferri Marini, Belli, Convito. All. Farsi. Arbitro: Cortese di Bologna.

Paolo Cocchieri