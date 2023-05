Per il Tavernelle un successo di misura La svolta è arrivata grazie alla rete dell’"enfant prodige" Edoardo Patalocco

Tavernelle

1

Pietralunghese

0

TAVERNELLE: Segoloni, Cicero, Paciosi, Andreoli, Fahimi, Antolini, Patalocco, Vitali, Cacciamano, Montanucci, Graziani. A disp.: Maccari, Orlandi, D. Mencarelli, Meloni, Arcioni, D’Ambrosio, Brescia, Cesarini, G. Mencarelli. All.: Abenante.

PIETRALUNGHESE: Ciribe, Malagotti, Biela, Galli, Guerri, Eramo, Xhafa, Bantango, Ceppodomo, Fabbri, Duranti. A disp.: Crocioni, Fumaria, Cecchetti, Consigli, Nicoletti, Pedini, Muca, Bellucci, De Souza. All.: Guazzolini

Arbitro: Palombi di Terni (Benedetti e Costantini di Foligno). Marcatore: 19’ st Patalocco.

Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Montanucci (T), Biela, Galli, Guerri, Xhafa, De Souza (P). Recupero: pt 2’, st 6’

Il Tavernelle supera di misura la Pietralunghese con un gol dell’enfant prodige gialloverde classe 2004 Edoardo Patalocco a metà ripresa. Tanto amaro in bocca per il Tavernelle per il doppio palo incredibile colpito da Xhafa al 28’. Un Tavernelle guidato da un super Cacciamano e dal duo Antolini-Fahimi, semplicemente perfetti nel reparto arretrato. Nel finale la Pietralunghese prova il tutto per tutto ma non basta. Nel finale ultima chance sulla testa di Guerri che incorna sul fondo per l’amarezza dei 300 tifosi arrivati al Moratti. Grande festa per i 500 tifosi di Tavernelle che hanno accompagnato la squadra durante tutti i 90 minuti. E domenica prossima spareggio per l’Eccellenza contro lo Spoleto.