Per il super Cesena l’ostico Sestri Levante

L’ottava giornata di serie C girone B si gioca tra domenica e lunedì. Il big match è sicuramente quello del "Curi" tra Perugia e Torres. Ma occhio anche al match del Cesena (reduce da 6 vittorie consecutive, 18 punti) che ospita il Sestri Levante, avversario che ha creato qualche problema al Perugia. Il Pescara (16 punti), dopo il primo ko stagionale subito a Pineto, vorrà subito riscattarsi nel match interno contro la Vis Pesaro in programma domani sera alle 20,45. Stesso orario anche per la gara tra Pontedera e Rimini, che segnerà il debutto sulla panchina biancorossa per il nuovo tecnico Troise, che ha preso il posto dell’esonerato Raimondi.

Esordio anche per Protti sulla panchina della Fermana, anche se per lui si tratta di un ritorno dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione. I gialloblù faranno visita alla Spal, che cerca di risalire la classifica. Non si gioca Lucchese-Juventus Next Gen. Completano il quadro dell’ottavo turno le sfide Olbia-Pineto, Virtus Entella-Gubbio, Carrarese-Ancona e Recanatese-Arezzo.