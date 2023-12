Per il Città di Castello un’altra delusione. Solo un pari in casa contro il Pontevalleceppi

CITTÀ DI CASTELLO

1

PONTEVALLECEPPI

1

CITTÀ DI CASTELLO: Stefanelli 7,5, Lavano 6 (17’ s.t. Giabbecucci 5,5), Caruso 5,5, Croce 6 (28’ s.t. Carnicelli s.v., 40’ s.t. Conti s.v.), Zanchi 6 (4’ s.t. De Vitis 6), Capezzuto 5,5, Pupo Posada 6,5, Rinaldi 6, Giannò 5,5, Peluso 5, Mattei 6 (17’ s.t. Vassallo 6). All. Armillei 6

PONTEVALLECEPPI: Biscarini 7, Cerboni 5,5, Silvestri 6, Dolcini 6, Giuliacci 6, Procacci 6, Buonavolontà 6 (44’ p.t. Bazzarri 6), Jemi s.v. (9’ p.t. Urbanelli 6,5, 17’ s.t. Puletti 6), Retini 5,5, Paladino 6, Dragoni 6,5. All. Polverini 6,5

Arbitro: Uccelli di Perugia 5,5

Marcatori: 22’ pt Dragoni (rig.), 41’ pt. Croce

CITTÀ DI CASTELLO - Ancora una delusione per il Città di Castello, che non riesce a superare al Bernicchi un Pontevalleceppi in formazione rimaneggiata e che perde per infortunio 3 giocatori. I tifernati vanno in svantaggio, poi sul finire del primo tempo pareggiano e sprecano un rigore con Peluso, in giornata negativa. La frazione iniziale è ricca di emozioni, in buona parte originate da errori difensivi. Al 5’ Pupo Posada mette in azione Peluso, il tiro è respinto da Battistelli, riprende Peluso ma conclude sull’esterno della rete. Al 9’ si fa male Jemi, rilevato da Urbanelli (prima dell’intervallo altro cambio obbligato tra gli ospiti) e 1’ dopo Caruso perde palla, Buonavolontà serve un assist per Retini che si fa respingere il tiro da Stefanelli, quindi al 17’ il portiere ospite è ancora attento su Pupo Posada. Al 22’ un retropassaggio di Caruso diventa un assist per Urbanelli, atterrato in area da Lavano: rigore, Dragoni trasforma. I tifernati sono sfortunati al 31’ (palo di Rinaldi) ma rischiano su un contropiede avversario, con Cerboni che al 35’ spreca davanti all’ottimo Stefanelli. Al 41’ Croce su punizione dal limite riporta il Città di Castello in parità, quindi al 45’ Pupo Posada termina a terra in area, l’arbitro fischia il penalty ma Peluso calcia a lato. La ripresa si apre con una chance per Retini che al 2’ conclude fuori da posizione favorevole quindi Giannò ci prova di testa (7’) e di potenza (20’), senza trovare la porta. Passano 2’ e Stefanelli è ancora attento su un’insidiosa punizione di Dragoni. Gli ospiti sfiorano il colpaccio al 42’, ma De Vitis chiude in extremis.

Paolo Cocchieri