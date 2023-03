Per il Città di Castello adesso è notte fonda

PIANESE

2

CITTÀ DI CASTELLO

0

PIANESE: Ricco; Pinto, Kondaj, Simeoni, Lopez Petruzzi (13’ st Marino), Barbetta (20’ st Irace), Grifoni (44’ st Pandimiglio), Modic, Kouko (10’ st Mugelli), Rinaldini, Ledonne (31’ st Menga). A disp. Balli, Gagliardi, Lepri, Guadalupo. All. Bonuccelli

CITTA’ DI CASTELLO: Guerri; Mezzasoma (31’ st Troqe), Grassi, Mariucci, Gorini, Tersini, Pupo, Massai, Doratiotto, Calderini, Rossitto (40’ pt Sylla). A disp. Genovese, De Vito, Mussi, Pettinari, Pazzaglia, Trovato, Scarpini. All. Machi

Arbitro: Grassi di Forlì (Mazza – Fabrizi)

Marcatori: 5’ pt Grifoni; 25’ st Ledonne.

Note: angoli 5-3. Ammoniti Gorini, Calderini, Modic, Kondaj, Sylla. Espulso Doratiotto (C) per gioco falloso. Recupero: pt 1’, st 5’.

Il Città di Castello incassa la sesta sconfitta di fila e resta invischiato in piena zona playout. La Pianese invece non molla e provare a tenere il passo dell’Arezzo capolista. Dopo un minuto e venti Simeoni, in corsa, calcia sbilenco un bel traversone di Grifoni.

La Pianese al 5’ passa in vantaggio: Rinaldini, da calcio d’angolo, pesca Grifoni al limite dell’area che calcia al volo e fredda all’angolino Guerri. Gli amiatini controllano la gara senza grossi problemi, il Città di Castello si vede solo con Pupo Posada. Poche emozioni complice anche la nebbia. Si arriva al 31’ quando Rinaldini esplode il destro dai 20 metri e Guerri si allunga per salvare il raddoppio. Subito dopo Simeoni appoggia per Kouko, ma l’ivoriano si sbilancia e calcia fuori. Gli ospiti provano a farsi vedere a un passo dalla chiusura della prima frazione chiusura con Calderini, il cui tiro di sinistro è però centrale.

Il secondo tempo, nei primi dieci minuti, è contrassegnato da un nebbione d’antologia. Al 62’ la Pianese va in gol con uno splendido diagonale di Rinaldini su assist di Grifoni, abile a scavalcare in velocità mezza squadra avversaria: il primo assistente Mazza alza la bandierina e fa annullare il gol. Il gol però la Pianese lo trova comunque con Ledonne che,

al minuto numero 70, carica il destro ed esplode un siluro terra aria che si insacca all’incrocio dei pali. La Pianese continua a fare la partita: Mugelli, dopo una grande avanzata sulla fascia destra, serve a rimorchio Rinaldini che trova però Guerri sulla sua strada.

Finisce 2-0 per la Pianese e per il Città di Castello è notte fonda.