Per Di Carmine e Luperini allenamento in campo

Ultima seduta della settimana per i biancorossi di Fabrizio Castori che hanno chiuso i lavori con un allenamento in palestra. In campo solo Luperini e Di Carmine: i due, per motivi differenti, hanno saltato il lavoro della settimana con la squadra. Il centrocampista per qualche acciacco di poca importanza, mentre l’attaccante era in permesso per il grave lutto che lo ha colpito (ha perso improvvisamente il papà) dopo la gara con il Cittadella. Oggi i biancorossi avranno la giornata libera, poi da domani pomeriggio la testa andrà sulla sfida in agenda sabato al Curi contro la capolista Frosinone. Alla ripresa dei lavori l’attenzione sarà sulle condizioni di Marco Olivieri: l’attaccante ha lasciato il campo di allenamento, a metà settimana, per un fastidio muscolare. Il Perugia ora sarà atteso da tre gare in otto giorni e il rischio di perdere il giocatore è alto. Contro il Frosinone torneranno Curado e Rosi, che hanno scontato la squalifica, mentre si fermerà Bartolomei.