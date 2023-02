Per Dell’Orco stagione finita Nove forfait nello scontro-salvezza

Cristian Dell’Orco ha chiuso la stagione. Il capitano biancorosso probabilmente sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico al ginocchio (dovrebbe trattarsi della rottura del crociato, si attende l’esame definitivo). Si annunciano mesi di stop, il centrale del Perugia tornerà a disposizione per il ritiro della prossima stagione. Un brutto colpo, pesantissimo per il pacchetto arretrato del Grifo di Castori. Se lo stop di Dell’Orco è a lungo termine, il danno a breve termine invece è devastante per numero di giocatori che non saranno a disposizione per il prossimo match, lo scontro-salvezza in agenda mercoledì sera al Curi contro il Como. Nove sono le assenze previste per la gara di metà settimana. Perché alla lunga lista di infortunati già presenti, si somma il ko di Dell’Orco e quello dei tre calciatori che nella disfatta di Pisa hanno rimediato il giallo che costa la squalifica.

Fuori dai giochi, quindi, Kouan, Casasola e Paz che erano diffidati, a questi si aggiunge Dell’Orco, mentre restano ancora indisponibili Di Serio, Angella, Ekong, Rosi (sembra essere tra i più vicini al rientro) e Cancellieri. Rientrano, invece, Lisi che ha scontato la squalifica e Olivieri che ieri si è allenato con il gruppo e torna a disposizione di Castori per il prossimo match. I prossimi allenamenti, tutti di mattina, potranno chiarire meglio anche le condizioni dei giocatori che hanno speso parecchio con il Pisa, come Di Carmine. Vuoto sulle fasce, con il solo Lisi di ruolo a disposizione (a destra toccherà ad un giocatore adattato se Rosi, come sembra, non dovesse farcela), grande difficoltà in difesa, con quattro giocatori contati, mentre in attacco Castori potrà avere almeno Olivieri insieme a Matos e Di Carmine. Per quanto riguarda Di Serio, invece, il calciatore è alle prese con un problema alla caviglia, è atteso il suo rientro a Perugia a ridosso della trasferta di Bolzano, per il match di domenica prossima contro il Sud Tirol dell’ex Bisoli.