Patron Mancini: "Il Città di Castello si salverà Faremo tutti i punti che ci servono"

CITTA’ DI CASTELLO - "Il Città di Castello si salverà". Parola del patron Piero Mancini che guarda con fiducia al rush finale. "Non è stata una stagione fortunata – sottolinea Mancini – prima di tutto per gli infortuni. Nelle ultime giornate abbiamo pagato le tante assenze perché non abbiamo una panchina all’altezza dei titolari". Domenica al Bernicchi arriverà il Follonica Gavorrano, poi, il giovedì di Pasqua, il derby di Trestina. "In queste due partite ci riprenderemo i punti persi. È matematica. Il Città di Castello viene da 6 sconfitte di fila ma abbiamo chiuso il girone d’andata con 25 punti e non è possibile che non facciamo 15 punti nel ritorno". Al momento la classifica vede i tifernati al quartultimo posto del girone E di serie D, con l’Orvietana, a 30 punti. Da qui alla fine, stando alla tabella del patron, servono 10 punti che la squadra, di nuovo affidata ad Alessandria, dovrà conquistare nelle 6 partite che restano.